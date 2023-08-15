Армения пытается привлечь в Карабах третьи силы

Всем известно, что Армения пытается шантажировать Азербайджан, и настойчиво требует обсуждения текущей ситуации в Карабахе в Совете Безопасности ООН, чтобы привлечь в Карабах третьи силы и препятствовать мирному процессу, расширяя географию напряженности.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend во вторник ветеран, почетный сотрудник органов безопасности, полковник Азер Гараев.

Он отметил, что Азербайджан предложил для армян, проживающих в Карабахе, дорогу Агдам-Ханкенди.

"Поначалу было достигнуто соглашение. На встрече при посредничестве президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля была достигнута договоренность о том, что дорога Агдам-Ханкенди будет использоваться для перевозки гуманитарных грузов.

Российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана, пользуются этой дорогой, фактически эта дорога находится в рабочем состоянии. Однако армяне пытаются создать напряженность, отказываясь использовать эту дорогу. Их цель состоит в том, чтобы привлечь в Карабах миротворцев из европейских стран", - добавил Гараев.

Он подчеркнул, что Азербайджан предлагает эту дорогу армянским жителям Карабаха, но Армения по-прежнему отказывается от открытия Зангезурского коридора.

"Соглашение об этом также содержится и в трехстороннем заявлении. Как получается, что Армения сама требует открытия дороги, но сама отказывается от открытия Зангезурского коридора?! В Нахчыване в условиях блокады проживает более 400 тысяч человек, и причиной тому является Армения. Эта страна отказывается от открытия сухопутной дороги, связывающей Нахчыван с Азербайджаном. Так почему же об этом не говорят международные организации?!", - подытожил Гараев.