Известный юрист даст правовую оценку ситуации в Карабахе

Адвокату Родни Диксону поручено дать экспертную правовую оценку ситуации в Карабахе, сообщает во вторник Day.Az.

После публикации антиазербайджанского доклада, подготовленного Луисом Окампо, бывшим первым прокурором Международного уголовного суда (МУС), Азербайджан обратился к Родни Диксону с просьбой предоставить экспертную правовую оценку этого доклада.

Родни Диксон совмещает практику на национальном и международном уровнях в области публичного права, прав человека и уголовного права. Он обладает опытом в области международного уголовного права, гуманитарного права и международного публичного права, выступая от имени правительств, политических лидеров, военных офицеров, международных организаций, компаний, НПО. Он регулярно выступает по делам, рассматриваемым Международным уголовным судом.

Предварительная оценка ситуации Родни Диксоном уже опубликована, а полный отчет будет доступен в ближайшее время.

Напомним, что 7 августа Луис Морено Окампо опубликовал "юридическое заключение", в котором утверждается, что в Карабахском регионе Азербайджана якобы "происходит "геноцид". Ему было поручено сделать это армянским сепаратистским режимом в Карабахе.