Военная прокуратура Азербайджана об ужасной находке в городе Шуша

После освобождения азербайджанских земель от оккупации в результате Отечественной войны по поручению Президента Ильхама Алиева был дан старт процессу поиска массовых захоронений на данных территориях.

Об этом сказал во вторник Day.Az начальник отдела особых расследований Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев.

"За прошедший период в селе Фаррух Ходжалинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, селе Дашалты Шушинского района, Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах были обнаружены останки более 480 человек.

Азербайджанцев, содержавшихся на территории Шушинской тюрьмы, жестоко пытали, избивали, стригли волосы, спускали на них собак, скармливали раненых и обессиленных свиньям, убивали их всякими варварскими методами, а затем хоронили прямо здесь, на территории тюрьмы", - добавил он.