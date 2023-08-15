Армения отказывается предоставлять подробную информацию о местонахождении массовых захоронений - Хикмет Гаджиев
Армения отказывается предоставлять подробную информацию о местонахождении массовых захоронений.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в социальной сети "X" (Twitter).
"Рядом с Шушинской тюрьмой, где содержались гражданские лица и военнопленные, с которыми обращались бесчеловечно, подвергали пыткам, убивали, обнаружено еще одно место массового захоронения 4000 пропавших без вести азербайджанцев", - говорится в публикации.
Отметим, что в июне на территории Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. В результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа там были найдены останки 17 человек.
Напомним, что ранее массовые захоронения были также обнаружены на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.
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