Почему вооруженная атака на посольство Азербайджана в Тегеране не была названа терактом?

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльнур Багышев

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, совершенное 27 января 2023 года, расценивается Ираном лишь как "инцидент" и не было названо терактом. При этом 13 августа Иран распространил информацию о теракте, совершенном в мавзолее Шах-Черах в провинции Фарс на юге страны и оперативном задержании виновного практически на месте преступления. Силы безопасности Ирана уже заявили, что он является гражданином Таджикистана, и в связи с произошедшим задержаны 10 человек.

Возникает вопрос: почему иранские силовики не проявили такого усердия и оперативности в случае с терактом против посольства Азербайджана в Тегеране? По кадрам, зафиксированным камерами видеонаблюдения посольства, ясно, что действия террориста были спланированными, а иранские силовики об этом ни сном, ни духом. Получается, что они моментально реагируют на каждое событие, на которое "нужно" реагировать и задерживают террориста, однако в иных случаях предпочитают уходить от вопросов, заявляя, что "инцидент произошел на семейно-бытовой почве".

В ходе пресс-конференции в Тегеране 14 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сказал, что Иран несет ответственность за безопасность дипломатических представительств.

По кадрам, зафиксированным камерами видеонаблюдения во время теракта против посольства Азербайджана, ясно, что полиция со стороны наблюдала за происходящими событиями. Похоже, что организованные группы, стоящие за терактом против нашего посольства в Иране, нацелены на то, чтобы последующие процессы продвигались так, как они хотят.

Вызывает вопросы то, что преступника, совершившего 13 августа теракт в мавзолее Шах-Черах, сразу арестовали, а террорист, совершивший теракт против нашего посольства, и его дети непосредственно на месте происшествия раздавали интервью журналистам. Тем самым, Иран, видимо, направил месседж не только своим гражданам, но и всему миру, о том, что делает различия между террористами.

Таким образом, многие вопросы остаются открытыми. Почему Иран не обеспечил должным образом безопасность нашей дипломатической миссии? Почему эта страна не называет вооруженную атаку на посольство Азербайджана террористическим актом? Почему Иран не соглашается с тем, что эти события были спланированным действием, а виновников произошедшего больше?

Иранская сторона должна осознать, что абсурдно объявлять о завершении рассмотрения этого дела, не дав ответов на эти вопросы.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран была совершена террористическая атака. Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны дипмиссии, был убит начальник службы безопасности, ранены двое сотрудников посольства.