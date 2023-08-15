Сахиба Гафарова выразила соболезнования в связи со взрывом в Махачкале

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова выразила соболезнования в связи с наличием жертв в результате взрыва в Махачкале.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в парламенте Азербайджана.

Было отмечено, что в письме, направленном Сахибой Гафаровой, председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Народного Собрания Дагестана Зауру Аскендерову выражены глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва на автозаправочной станции в городе Махачкала Республики Дагестан Российской Федерации.

Председатель Милли Меджлиса выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших в связи с этой тяжелой трагедией от своего имени и от имени членов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что вчера в 21:50 по местному времени в городе Махачкала произошел взрыв на автозаправочной станции. В результате погибли 30 человек, более 100 получили различные телесные повреждения. Среди пострадавших есть дети.