Омбудсмен выступила с заявлением в связи с обнаружением массового захоронения в Шуше

Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с массовым захоронением, обнаруженным в Шуше, сообщает во вторник Day.Az.

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