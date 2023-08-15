https://news.day.az/politics/1589698.html Омбудсмен выступила с заявлением в связи с обнаружением массового захоронения в Шуше
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с обнаружением массового захоронения в Шуше
Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с массовым захоронением, обнаруженным в Шуше, сообщает во вторник Day.Az.
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