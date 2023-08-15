Временный поверенный в делах Испании в Азербайджане вызвана в МИД страны.

Как сообщили во вторник Day.Az в МИД Азербайджана, в связи с распространением на странице министерства иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании в соцсети "X" информации провокационного характера в поддержку сепаратистского режима, созданного в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана, в МИД Азербайджана была вызвана временный поверенный в делах Испании в стране Патрисия Серрано Санчес.

На встрече было подчеркнуто, что публикация министерства иностранных дел, по делам Европейского союза и сотрудничества Испании в соцсети "X", пропагандирующая незаконный сепаратистский режим, установленный Арменией на суверенной территории Азербайджана, неприемлема, и было выражено непонимание, что подобный шаг предпринят такой страной, как Испания, которая борется с сепаратизмом на своей территории. Было отмечено, что этот неконструктивный подход не соответствует духу азербайджано-испанских отношений и решительно осуждается Азербайджаном, сообщили в МИД.

Как отмечается, временный поверенный в делах Испании сказала, что её страна постоянно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, и никаких изменений в этой позиции нет. Испанский дипломат сказала, что появление указанной публикации было технической ошибкой, и сразу после выражения азербайджанской стороной озабоченности она была удалена. Азербайджанская сторона отметила важность принятия соответствующих мер для предотвращения повторения подобных случаев, говорится в сообщении.