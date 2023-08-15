Странное поведение миссии ЕС в Армении

Миссия ЕС в Ереване прокомментировала ранее опубликованную информацию о том, что ни один патруль мисии не подвергся предполагаемому обстрелу со стороны Азербайджана вдоль границы с Арменией, сообщает во вторник Day.Az.

"Мы подтверждаем, что патруль миссии ЕС присутствовал при инциденте со стрельбой в нашей зоне ответственности. Ни один член миссии не пострадал", - говорится в новой публикации.

В ранее опубликованном заявлении представительство Евросоюза опровергло абсурдные обвинения Армении по отношению к Азербайджану, отметив, что миссия продолжает патрулировать границу между Арменией и Азербайджаном и сообщает в Брюссель о военных событиях, включая инциденты со стрельбой в своей зоне ответственности.

Очевидно, что Евросоюз не смог долго противостоять давлению армян и был вынужден сделать эту "ремарку". Это политическое шоу всего лишь попытка сохранить свою деятельность на повестке дня. Однако эта клеветническая компания против Азербайджана не приносит никаких плодов и только подрывает усилия азербайджанской стороны по налаживанию мира в регионе.

Отметим, что ранее министерство обороны Азербайджана также опровергло заявления армянской стороны о так называемом обстреле.

"Информация, распространенная на армянских информационных ресурсах о том, что якобы 15 августа около 12:20 в районе населенного пункта Юхары Шорча Басаркечарского района был открыт огонь подразделениями азербайджанской армии в направлении наблюдателей Европейского Союза и их автомобиля, не соответствует действительности, а является очередной дезинформацией со стороны Армении.

Азербайджанскую сторону заблаговременно информируют о времени выезда наблюдателей Европейского Союза в направлении условной границы в Армении, о маршруте их движения, координатах их местонахождения в этом районе, а также о марке и номерных знаках их автомобилей. Подразделения азербайджанской армии проинформированны о визитах миссии.

По этой причине возникновение ситуации, о которой утверждает министерство обороны Армении, невозможно ни практически, ни теоретически", - говорится в сообщении ведомства.