Зампредседателя Русской общины Азербайджана поделилась публикацией в связи с массовым захоронением в Шуше

На территории бывшей Шушинской тюрьмы обнаружено еще одно массовое захоронение.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации заместителя председателя Русской общины Азербайджана, политолога Анастасии Лавриной в социальной сети "X" (Twitter).

"Бывшие пленные, которым удалось спастись, с болью вспоминают годы, проведенные там. Многие из убитых армянскими оккупантами - мирные жители", - говорится в публикации.

Отметим, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы также было обнаружено массовое захоронение. А в результате раскопок, проведенных там с 1 по 15 августа, найдены останки еще 17 человек.

Напомним, что ранее массовые захоронения были также обнаружены на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.