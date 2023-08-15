Зампредседателя Русской общины Азербайджана поделилась публикацией в связи с массовым захоронением в Шуше
На территории бывшей Шушинской тюрьмы обнаружено еще одно массовое захоронение.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации заместителя председателя Русской общины Азербайджана, политолога Анастасии Лавриной в социальной сети "X" (Twitter).
"Бывшие пленные, которым удалось спастись, с болью вспоминают годы, проведенные там. Многие из убитых армянскими оккупантами - мирные жители", - говорится в публикации.
Отметим, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы также было обнаружено массовое захоронение. А в результате раскопок, проведенных там с 1 по 15 августа, найдены останки еще 17 человек.
Напомним, что ранее массовые захоронения были также обнаружены на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.
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