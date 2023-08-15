https://news.day.az/politics/1589728.html Байрамов и Лавров провели телефонный разговор
Байрамов и Лавров провели телефонный разговор
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Было отмечено, что стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки.
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