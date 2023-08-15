Байрамов и Лавров провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Было отмечено, что стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки.