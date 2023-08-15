Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение многосторонних отношений

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайаном.

Как передает Day.Az, в связи с этим МИД Азербайджана разместил публикацию в соцсети "Х".

Было отмечено, что министры обсудили возможности дальнейшего расширения двусторонних и многосторонних отношений стран, а также региональную ситуацию.