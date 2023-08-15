https://news.day.az/politics/1589733.html Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение многосторонних отношений
Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение многосторонних отношений
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайаном.
Как передает Day.Az, в связи с этим МИД Азербайджана разместил публикацию в соцсети "Х".
Было отмечено, что министры обсудили возможности дальнейшего расширения двусторонних и многосторонних отношений стран, а также региональную ситуацию.
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