Армения продолжает манипуляции в связи с якобы "напряженной гуманитарной ситуацией" в регионе

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию о телефонном разговоре между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как передает Day.Az, в ходе телефонного разговора были обсуждены повестка сотрудничества между Азербайджаном и Россией, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также текущая ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов отметил, что активизация, вопреки нормам и принципам международного права, военно-политических провокаций Армении против Азербайджана, нанесла серьезный удар по процессу нормализации между двумя странами. Продолжая манипулировать якобы "напряженной гуманитарной ситуацией" и "блокадой" в регионе, Армения, вместо того, чтобы следовать достигнутым соглашениям по решению вопросов, связанных с использованием Лачинской дороги и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабаха, препятствует мирному процессу.

Сергей Лавров отметил важность приверженности обязательствам, закрепленным в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, подписанном лидерами Азербайджана, России и Армении.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.