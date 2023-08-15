Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с ситуацией в Карабахе

15 августа председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководители рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям с зарубежными странами и главы Азербайджанских делегаций в международных парламентских организациях обратились к руководителям международных парламентских организаций и парламентам зарубежных стран в связи с попытками Армении манипулировать и вводить в заблуждение международную общественность в части Карабахского региона Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Как передает Day.Az, в обращении Милли Меджлиса еще раз подчеркивается приверженность Азербайджана международному гуманитарному праву и нормам по правам человека, категорически отвергаются необоснованные обвинения Армении в "блокаде" или "гуманитарных кризисах", подчеркивается, что это явное проявление широкой пропагандистской кампании Армении против Азербайджана.

Отмечается, что Карабахский регион является международно признанной территорией Азербайджана, а проживающие там этнические армяне являются жителями Азербайджана. Использование словосочетания "Нагорный Карабах" противоречит территориальной целостности, суверенитету, национальному законодательству Азербайджана и нормативной базе ООН по использованию географических названий.

Что касается так называемого "Лачинского коридора", расположенного на суверенной территории Азербайджана и не имеющего экстерриториального статуса,, Азербайджан, придерживаясь своих обязательств в связи с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, разрешил движение по этому пути. Однако Армения осуществила ротацию около 10000 незаконно существующих на территории Азербайджана вооруженных групп, доставку туда оружия, боеприпасов и мин по иаршруту, предусмотренному только для гуманитарных целей, а также последовательно и открыто злоупотребляла этой территорией для незаконной военной и другой деятельности, такой как незаконная добыча и экспорт природных ресурсов.

В тексте обращения говорится, что 23 апреля 2023 года Азербайджан, реализуя свое легитимное право на защиту своего суверенитета и безопасности, установил пограничный контрольно-пропускной пункт в начале Лачинской дороги на армяно-азербайджанской государственной границе, что, как отмечалось выше, было вызвано широким злоупотреблением этой дорогой со стороны Армении.

Армения, не сумев смириться с реальностью лишения средств обеспечения и поддержания своих вооруженных сил, полностью не выведенных с территории Азербайджана, а также незаконного вывоза природных ресурсов Азербайджана, начала кампанию манипуляций и запутывания международной общественности.