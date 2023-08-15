Баку проинформировал военных атташе о незаконной деятельности армян

15 августа в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны состоялся брифинг для аккредитованных в Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей международных организаций, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На брифинге военным представителям зарубежных стран была предоставлена подробная информация о фактах активности незаконных армянских вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении в последние дни на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий контингент.

Было отмечено, что использование Лачинской дороги для незаконных военных перевозок недопустимо.

Кроме того, была предоставлена информация о том, что предложенная азербайджанской стороной в качестве альтернативы дорога Агдам-Ханкенди еще больше ускорит своевременную доставку необходимых грузов армянским жителям Карабахского экономического района, а также реинтеграцию армянских жителей в азербайджанское общество.

Также было отмечено, что азербайджанской стороной были зафиксированы факты укрепления незаконными вооруженными формированиями боевых позиций в Карабахском экономическом районе в целях подготовки к новым провокациям, массового вооружения гражданского населения путем размещения в нескольких населённых пунктах боевой техники различного назначения, в частности средств противовоздушной и радиоэлектронной борьбы.

Подчеркивалось, что подобные провокационные действия, сопровождающиеся сосредоточением боевой техники и артиллерийских установок в направлении условной границы Армении с Азербайджаном, приводят к росту напряженности в регионе.

Была особо отмечена недопустимость подобных действия противника, пытающегося использовать миссию Евросоюза в Армении в качестве инструмента для маскировки своих противозаконных действий, направленных на формирование ложного мнения у международного сообщества.

В завершение были продемонстрированы видеоматериалы, связанные с упомянутыми фактами, и даны ответы на интересующие представителей вопросы.