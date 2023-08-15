О цинизме и глупости: объявят ли и Алена Симоняна "азербайджанским шпионом"?

Автор: Акпер Гасанов

В Армении, в результате ночного ДТП на трассе Ереван - Гюмри погибли 11 человек. Еще шесть человек госпитализированы. Говоря конкретнее, на 90-ом километре трассы Ереван - Гюмри столкнулись пассажирский микроавтобус "Volkswagen" и грузовик "ЗИЛ", за рулем которого находился водитель 1990 года рождения. Это действительно трагедия и я выражаю соболезнования родным и близким попавших в нее.

Такое, увы, может произойти в любой стране мира, в том числе и в Азербайджане. Но тут дело в ином. Армянские СМИ уже закатили истерику в связи с тем, что одна из погибших в аварии в Ширакской области 21-летняя Хелен Дадаян родом была из Ходжавендского района Карабахского экономического региона Азербайджана. Так вот уже имеет место жалкая попытка обвинить и в этом ДТП... Азербайджан.

Армянские СМИ пишут, что Х.Дадаян "девять месяцев была разлучена со своей семьей". И это при том, что ежедневно через ППП "Лачин" проходят этнические армяне, едущие из Ханкенди в РА и обратно. То есть, никто в реальности не мешал Дадаян воссоединиться с семьей. Времени для этого было более, чем достаточно. Но, увы, мы снова видим попытку использования трагического, но все же ДТП , в пропагандистских целях.

Если так пойдет, то в смерти всех погибших на трассе Ереван - Гюмри объявят виновным нашу страну. А дальше, если прокатит, то на Азербайджан пытаются возложить вину и за сокращение населения РА до критических размеров. Да, в том, что армяне стали больше умирать и меньше рождаться, по версии ереванских пропагандистов, а также ангажированных армянской диаспорой СМИ из разных стран мира тоже могут попытаться обвинить нашу страну.

Утрирую конечно, но было бы забавно услышать и вопли американских конгрессменов, сенаторов по этому поводу или того же Луису Морено Окампо, который в течение девяти лет занимавший должность главного прокурора Международного уголовного суда при ООН. Они же все давно живут по принципу "бумага все стерпит", озвучивая откровенную чушь и ложь в адрес Азербайджана.

И вот тут мы становимся свидетелями поистине трагикомического поворота. В то время, когда СМИ РА и вся армянская пропагандистская машина работает над поиском все новых "поводов" для обвинений в адрес нашей страны, не находя ничего более циничного и глупого, чем использование факта гибели в ДТП девушки из Карабахского экономического региона нашей страны, в очередной раз во всем блеске себя проявил спикер НС РА Ален Симонян.

На своей странице в "Instagram" он опубликовал очередные фотографии, на которых видно, как А.Симонян проводит отпуск в Осло. На всех фото он широко улыбается, всем своим видом демонстрируя размер прибора, который Ален положил на сообщение о ДТП, в котором погибло 11 человек. Как герой известного анекдота, он запечатлен на дереве, под деревом и за деревом.

И это - далеко не первый такого рода скандал, в который вляпался А.Симонян. В июле, как писали армянские СМИ "на фоне кризисной ситуации, сложившейся в "арцахе"", тезка всемирно известного французского актера , явно мечтающий о такой же славе, представил свою новую покупку, сделанную за границей. Он обнародовал фотографию в очках, под которой написал: "Подходит?".

Из уважения к отечественной читательской аудитории я не буду приводить ответы граждан РА и карабахских сепаратистов в ответ на этот вопрос спикера армянского парламента. Там были конкретные советы по использованию очков в нестандартной форме. Симоняну были даны четкие ответы о том, куда , как часто он может засунуть очки и не только их.Но, он, как видим, не угомонился.Есть ли в этом вина Азербайджана? Конечно же, нет.

Нет нашей вины и в том, что должностные лица в Армении даже не отвечают на звонки своих "арцахских" коллег. На это , помнится, жаловалась одна активная барышня из числа карабахских сепаратистов член их придуманного на потеху местной публике "парламента" по имени Метаксе Акопян. Она тоже особенно возмущалась Аленом Симоняном. Сейчас она возмущается Азербайджаном. Не удивлюсь теперь, если спикера НС РА объявят "азербайджанским шпионом". Ну а что? От тех, кто нам достался в качестве соседей, и не такого ждать можно.