Община Западного Азербайджана призвала Францию уважать территориальную целостность Азербайджана

Община Западного Азербайджана призвала Францию ​​прекратить политику, противоречащую территориальной целостности Азербайджана, сообщает в среду Day.Az.

"Информация, распространенная министерством иностранных дел Франции касательно содержания телефонного разговора министра иностранных дел Франции Катрин Колонны с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном от 15 августа 2023 года, является очередным доказательством неуважения Франции к нормам и принципам международного права и правам человека, а также приверженности политике азербайджанофобии", - говорится в сообщении.

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