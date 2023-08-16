https://news.day.az/politics/1589846.html Община Западного Азербайджана призвала Францию уважать территориальную целостность Азербайджана
Община Западного Азербайджана призвала Францию уважать территориальную целостность Азербайджана
Община Западного Азербайджана призвала Францию прекратить политику, противоречащую территориальной целостности Азербайджана, сообщает в среду Day.Az.
"Информация, распространенная министерством иностранных дел Франции касательно содержания телефонного разговора министра иностранных дел Франции Катрин Колонны с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном от 15 августа 2023 года, является очередным доказательством неуважения Франции к нормам и принципам международного права и правам человека, а также приверженности политике азербайджанофобии", - говорится в сообщении.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре