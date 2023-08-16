https://news.day.az/politics/1589855.html Армянский квадрокоптер пытался осуществить разведку над позициями азербайджанской армии - провокация предотвращена
Армянский квадрокоптер пытался осуществить разведку над позициями азербайджанской армии - провокация предотвращена
16 августа около 09:00 квадрокоптер вооруженных сил Армении совершил попытку осуществить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии, расположенными в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны.
В результате обстрела, произведенного нашими подразделениями в целях предотвращения провокации, квадрокоптер был вынужден вернуться в направлении Армении.
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