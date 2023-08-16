Армянский квадрокоптер пытался осуществить разведку над позициями азербайджанской армии

16 августа около 09:00 квадрокоптер вооруженных сил Армении совершил попытку осуществить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии, расположенными в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны.

В результате обстрела, произведенного нашими подразделениями в целях предотвращения провокации, квадрокоптер был вынужден вернуться в направлении Армении.