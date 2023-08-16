Иностранные журналисты прибыли на ППП "Лачин"

Начался визит иностранных журналистов в город Лачин.

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, иностранные журналисты, среди которых представители 8 медиа-структур Турции, ознакомились с реставрационными и строительными работами, проведенными в Лачине, а также понаблюдали за рабочим процессом на ППП "Лачин", передает Day.Az.

Представителям иностранных СМИ была предоставлена обширная информация о деятельности погранично-пропускного пункта.

Было отмечено, что в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК) создаются условия для свободного передвижения жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахской регионе Азербайджана. Все это является доказательством того, что утверждения Армении о блокаде Лачинской дороги со стороны Азербайджана являются ложью и клеветой.