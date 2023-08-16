Кто вам заплатил?

- и российские миротворцы в курсе продажности армян - ВИДЕО

Армяне Карабаха провели акцию против российских миротворцев.

Как передает Day.Az, кадры с акции были распространены некоторыми Телеграм-каналами.

На видео российские миротворцы спрашивают у проводящего акцию протеста против них, кто заплатил им, чтобы они протестовали.

Предлагаем вашему вниманию видео с места событий.