https://news.day.az/politics/1589874.html Кто вам заплатил? - и российские миротворцы в курсе продажности армян - ВИДЕО
Кто вам заплатил? - и российские миротворцы в курсе продажности армян - ВИДЕО
Армяне Карабаха провели акцию против российских миротворцев.
Как передает Day.Az, кадры с акции были распространены некоторыми Телеграм-каналами.
На видео российские миротворцы спрашивают у проводящего акцию протеста против них, кто заплатил им, чтобы они протестовали.
Предлагаем вашему вниманию видео с места событий.
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