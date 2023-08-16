Начался визит иностранных дипломатов в Агдам

Начинается визит в Агдам членов дипломатического корпуса и военных представителей, аккредитованных в Азербайджане.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в состав делегации входят около 100 дипломатов и военных из 45 стран и 12 международных организаций.

Основная цель визита - наглядно ознакомиться с текущим потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахской экономической зоны, в первую очередь автомобильной дороги Агдам-Ханкенди, а также железной дороги Барда-Агдам.

Кроме того, гости будут проинформированы о разрушениях, совершенных в Агдаме в период оккупации, которая длилась почти 30 лет. Гостям также предстоит ознакомиться с масштабными строительными работами, которые в настоящее время проводятся в городе.