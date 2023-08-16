Провокациям армян в ООН будет положен конец.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Агдам членов дипломатического корпуса и военных представителей, аккредитованных в Азербайджане.

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