Члены дипкорпуса на дороге Агдам-Ханкенди

В ходе визита в Агдам члены дипломатического корпуса и военные представители, аккредитованные в Азербайджане побывали на дороге Агдам-Ханкенди.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, членам дипломатического корпуса и военным представителям, аккредитованным в Азербайджане, была предоставлена информация об автомобильной дороге и железнодорожной линии Агдам-Барда.

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