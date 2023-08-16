https://news.day.az/politics/1589910.html Члены дипкорпуса на дороге Агдам-Ханкенди - ФОТО
Члены дипкорпуса на дороге Агдам-Ханкенди - ФОТО
В ходе визита в Агдам члены дипломатического корпуса и военные представители, аккредитованные в Азербайджане побывали на дороге Агдам-Ханкенди.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, членам дипломатического корпуса и военным представителям, аккредитованным в Азербайджане, была предоставлена информация об автомобильной дороге и железнодорожной линии Агдам-Барда.
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