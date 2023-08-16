Посол Мексики благодарит Азербайджан за возможность посетить Агдам

Посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро поблагодарила Азербайджан за предоставление возможности посетить Агдам.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, посол сказала журналистам в ходе визита в Агдам членов дипломатического корпуса и военных представителей, аккредитованных в Азербайджане.

Она поблагодарила власти Азербайджана за приглашение совершить данную поездку, отметив, что с нетерпением ждет возможности ознакомиться с проектами развития и реконструкции в Агдаме.

"Одна из вещей, которая меня пока больше всего впечатлила - это гранатовые деревья, посаженные вдоль дороги", - подчеркнула посол.

Отметим, что 16 августа начался визит делегации, состоящей из около 100 дипломатов и военных из 45 стран и 12 международных организаций в Агдам.

Основная цель визита - наглядно ознакомиться с текущим потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахской экономической зоны, в первую очередь автомобильной дороги Агдам-Ханкенди, а также железной дороги Барда-Агдам.

Кроме того, гости будут проинформированы о разрушениях, совершенных в Агдаме в период оккупации, которая длилась почти 30 лет. Гостям также предстоит ознакомиться с масштабными строительными работами, которые в настоящее время проводятся в городе.