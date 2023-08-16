Члены дипкорпуса посетили конференц-центр в Агдаме

Члены дипломатического корпуса посетили конференц-центр в Агдаме.

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, сотрудник специального представительства Президента Азербайджанской Республики в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам, проинформировал гостей об истории строительства и вместимости Агдамского конференц-центра, передает Day.Az.

В то же время иностранные дипломаты посетили специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам.

Отметим, что сегодня начался визит в Агдам членов дипломатического корпуса и военных представителей, аккредитованных в Азербайджане.

Основная цель визита - наглядно ознакомиться с текущим потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахской экономической зоны, в первую очередь автомобильной дороги Агдам-Ханкенди, а также железной дороги Барда-Агдам. Кроме того, гости будут проинформированы о разрушениях, совершенных в Агдаме в период оккупации, которая длилась почти 30 лет. Гостям также предстоит ознакомиться с масштабными строительными работами, которые в настоящее время проводятся в городе.