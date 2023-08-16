Завершился визит в Агдам членов дипкорпуса и военных

Завершился визит в Агдам членов дипломатического корпуса и военных представителей, аккредитованных в Азербайджане.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, в состав делегации вошли около 100 дипломатов и военных из 45 стран и 12 международных организаций.

Основной целью визита было ознакомление с текущим дорожным инфраструктурным потенциалом Карабахской экономической зоны Азербайджана, в частности с автомобильной дорогой Агдам-Ханкенди, а также железной дорогой Барда-Агдам.

В то же время участникам визита была предоставлена информация о разрушениях, совершенных в Агдаме в период армянской оккупации, длившейся почти 30 лет. Также состоялось ознакомление с масштабными строительными работами, проводимыми в городе.

Отметим, что делегацию возглавил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. Делегация ознакомилась с работами по строительству моста через реку Хачин. Кроме того, члены делегации ознакомились с дорогой Агдам-Ханкенди, а затем посетили конференц-центре в Агдаме.