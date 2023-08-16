https://news.day.az/politics/1589980.html МИД Азербайджана осудил продолжение Арменией военных провокаций в день заседания СБ ООН
МИД Азербайджана осудил продолжение Арменией военных провокаций в день заседания СБ ООН
Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило продолжение Арменией военных провокаций в день заседания Совета Безопасности ООН.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
"Согласно информации, предоставленной министерством обороны Азербайджанской Республики, 16 августа разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась проникнуть на территорию Азербайджана с целью проведения террористическо-диверсионных операций. Однако эта очередная провокация Армении была предотвращена, и один из членов диверсионной группы задержан", - говорится в заявлении.
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