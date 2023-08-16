https://news.day.az/politics/1589983.html Армяне бегут из Ханкенди - ВИДЕО
Армяне бегут из Ханкенди - ВИДЕО
Граждане России армянского происхождения покидают Карабах.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.
Согласно наблюдениям, в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента преобладают миграционные настроения. Многие понимают, что азербайджанцы, в конце концов, вернутся на свои земли, в настоящее время находящиеся в пределах зоны РМК. А тем из армянского меньшинства, кто не пожелает интегрироваться в азербайджанское общество, придется покинуть Азербайджан. Это неизбежно.
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