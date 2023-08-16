Подобное тянется к подобному: Звинарчук на службе у армянской пропаганды

Автор: Акпер Гасанов

"Какая гадость эта ваша заливная рыба!!" Эта крылатая фраза из кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром" вспомнилась мне после того, как армянская машина массовой дезинформации принялась тиражировать интервью, взятое аналитическим центром "Восканапат". Тут сразу без объявления имени их респондента важно напомнить, что из себя представляет "Восканапат", давно и справедливо даже в армянских кругах именуемый "Психопат.инфо".

Он был создан Левоном Мелик-Шахназаряном, который умудрился выделиться, пока был жив, даже в откровенно антисанитарной обстановке, царившей и царящей поныне в рядах армянских пропагандистов. Примитивно врать, а затем растиражировать чушь и претендовать при этом на Пулитцеровскую премию - это был привычный стиль работы Мелик-Шахназаряна. От всего этого за версту воняло Левонью.

Иначе и быть не могло с тем, кто бравировал пещерной ненавистью к азербайджанцам и Азербайджану. Да, уроженец Ташкента, который в 1988 году переехал в НКАО АЗ ССР, стал заместителем председателя движения "Миацум". Да, того самого, которое и стояло у истоков конфликта, суть коего была и остается в территориальных претензиях армянской стороны к Азербайджану. И сейчас мы видим, что даже после смерти Мелик-Шахназаряна его детище активно трудится на все той же ниве информационных провокаций, лжи и азербайджанофобии.

А у кого "Восканапат" взял интервью? У основателя российского военного Телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука. И это было очередное доказательство того, что подобное тянется к подобному. Ведь уроженец Владивостока Звинарчук, который когда-то увлекался литературой в жанре фэнтези, откуда и взял название для своего Телеграм-канала "Рыбарь", в итоге оказался таким же информационным преступником, как и Л.Мелик-Шахназарян.

По информации издания The Bell, во время военной операции России в Сирии в 2015-2017 годах Звинарчук работал в пресс-службе Минобороны РФ и организовывал визиты российских журналистов в Сирию. В Сирии же, как известно, впервые громко заявила о себе ЧВК "Вагнер" небезызвестного Евгения Пригожина. К этому моменту я вернусь, а пока замечу, что еще в 2018 году Звинчук был внесён в украинскую базу "Миротворец" как "соучастник информационно-пропагандистских кампаний и манипуляций Минобороны РФ по оправданию российской агрессии против Украины, массовых убийств мирных жителей Сирии".

Уже понятно, что за персонаж встал по одну с армянами сторону баррикад. Дальше больше. В 2019 году, примерно через год после запуска Телеграм-канала, "Рыбарем" заинтересовался упоминавшийся выше Евгений Пригожин. Об этом рассказал The Bell сотрудник регионального отделения его медиахолдинга "Патриот". Пригожин тогда даже выделил каналу финансирование.

Как утверждал источник The Bell, "Рыбарь" сотрудничал с Пригожиным не только в части развития Телеграм-канала, но и выполнял некие бизнес-задачи в интересах структур бизнесмена. То есть, дружили они, как говорил один киношный герой, семьями. Да, потом вроде бы разошлись. Но не расплевались и связи остались. И одно это дает прекрасное понимание того, что "Восканапат" не постеснялся привести в качестве информационного сообщника персонаж ну совсем нерукопожатный.

Я же напомню еще кое о чем. К примеру о том, что с Телеграм-каналом "Рыбарь" сотрудничал военный корреспондент РИА "ФАН" Аббас Джума, который владеет арабским и английским языками. Он также с головы до ног измазан в армянских информационных нечистотах, в распространении чудовищной, похлеще геббельсовской, лжи об Азербайджане.

Наконец, не могу не напомнить о позорной деятельности российско-армянского олигарха Рубена Варданяна. ""Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать эту публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений", - говорилось в недавнем сообщении на сайте Центра.

Тут следует напомнить, что правительство Украины ввело санкции в отношении Варданяна еще в октябре 2022 года. Также напомню о том, что бывший полковник ГРУ Игорь Стрелков (Гиркин), руководивший в 2014 году диверсионными операциями на Донбассе, сделал очень интересное признание о прошлом Варданяна. Он сообщил, что Варданян является одним из спонсоров бывшего главы "Донецкой народной республики".

А еще Р.Варданян был спонсором пафосно и пышно отправленного из России в Украину и там оперативно уничтоженного батальона " Арбат".

Так вот один из руководителей батальона "Арбат", некто Айк Гаспарян, позывной "Абрек", с гордостью рассказывал о том, какой он опыт получил, будучи членом ЧВК "Вагнер". То есть, служивший в рядах пригожинского ЧВК армянский боевик был руководителем батальона, финансируемого Р.Варданяном. Совпадение? Не думаю.

Тем более, что Звинарчук в итоге озвучил целый ряд привычных клише армянской пропаганды про "гуманитарную катастрофу" в Ханкенди. Более того, по его мнению, "Азербайджан, Турция и все другие страны, которые сейчас участвуют в "блокировании" Лачинского коридора - это не более, чем такие дубинки, палки, которыми бьют по Армении и по России". Ложь, чушь и провокация? Конечно. Но ничего иного от Звинарчука, который стал одним из рупоров мирового армянства, ждать не стоило. А вот внести этого информационного преступника в "черный список" МИД Азербайджана, конечно же, стоит. Тем более, что его призыв о том, что армянам нужно "гораздо более активно отстаивать свое право на самоопределение", является демонстрацией неуважения к территориальной целостности нашей страны.