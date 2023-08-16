Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении армянского диверсанта

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы в направлении Кяльбаджарского района.

Как сообщает в среду Day.Az, данную информацию распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.

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