https://news.day.az/politics/1590039.html Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении армянского диверсанта
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении армянского диверсанта
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы в направлении Кяльбаджарского района.
Как сообщает в среду Day.Az, данную информацию распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.
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