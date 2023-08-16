https://news.day.az/politics/1590044.html МИД Азербайджана прокомментировал визит представителя председателя ОБСЕ в регион
МИД Азербайджана прокомментировал визит представителя председателя ОБСЕ в регион
Каждый день через ППП "Лачин" в обоих направлениях проходят десятки армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал в соцсети "X" руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя визит в регион личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
По его словам, в Азербайджане, как и в любой другой стране, регулируется процесс перехода через границу.
"Если бы армяне не нарушили соглашение десять дней назад, дорога Агдам-Ханкенди могла бы быть использована", - говорится в публикации.
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