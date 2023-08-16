Минобороны Азербайджана о кадрах, распространенных минобороны Армении
Кадры, распространенные министерством обороны Армении с целью сокрытия неудавшейся провокации, в том числе кадры с автомобильной техникой, не имеют ничего общего с произошедшим инцидентом.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал полковник Анар Эйвазов, комментируя видеоматериал, распространенный министерством обороны Армении.
Было отмечено, что задержанный подразделениями азербайджанской армии армянский диверсант с помощью азербайджанских военнослужащих был немедленно эвакуирован в ближайшее военно-медицинское учреждение на автомобиле УАЗ-390945.
"Распространяя дезинформацию, армянская сторона пытается скрыть свои грязные деяния и тем самым сформировать ложное мнение у общественности", - говорится в сообщении.
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