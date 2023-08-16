Диаспорские организации и координационные советы Азербайджана обратились к международной общественности

Координационные советы в 15 зарубежных странах и организации азербайджанской диаспоры в 38 странах обратились к международной общественности по поводу ситуации в регионе Южного Кавказа и поддержки мирных усилий Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, в заявлении, адресованном ООН и другим международным организациям, уделено внимание актуальным вопросам, связанным с послевоенной ситуацией между Азербайджаном и Арменией.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.