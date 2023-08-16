https://news.day.az/politics/1590050.html Диаспорские организации и координационные советы Азербайджана обратились к международной общественности
Диаспорские организации и координационные советы Азербайджана обратились к международной общественности
Координационные советы в 15 зарубежных странах и организации азербайджанской диаспоры в 38 странах обратились к международной общественности по поводу ситуации в регионе Южного Кавказа и поддержки мирных усилий Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az, в заявлении, адресованном ООН и другим международным организациям, уделено внимание актуальным вопросам, связанным с послевоенной ситуацией между Азербайджаном и Арменией.
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