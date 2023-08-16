Глава МИД Франции подпитывает ложные надежды армян

Автор: Мехти Ахмедзаде

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна имеет привычку периодически выступать с бредовыми заявлениями в поддержку армянства, вопреки логике международного права. Как бы она ни пыталась прикидываться беспристрастной, сколько бы ни говорила о том, что Франция поддерживает нейтралитет в вопросе мира на Южном Кавказе, свою двуличную и гнилую сущность она скрыть не может, ибо главные цели внешней политики Парижа ясны - дестабилизировать регион.

15 августа эта мадам поговорила по телефону со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном - в преддверии предстоящего 16 августа заседания Совета Безопасности ООН относительно "серьезного гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора".

Пока лишь мы представили лишь одно предложение из заявления мадам Колонны, которое размещено на сайте французского внешнеполитического ведомства, но уже можно заметить сколько дезинформации и лжи сбалаболила глава МИД.

Ведь, всем давно было доказано, причем самими же армянами, публикующими фотографии и видео из ресторанов в соцсетях, что на самом-то деле нет никакого "гуманитарного кризиса", тем более "серьезного". Колонна также цинично проигнорировала факт того, что через ППП "Лачин" ежедневно проезжают автомобили (не только миротворцы и Красный Крест, но и гражданские) и наглым образом продолжает называть Карабахский экономический район Азербайджана "Нагорным Карабахом", которого не существует.

Идем дальше по бреду госпожи Катрин. Как отмечается в заявлении она выразила глубокую обеспокоенность Франции в связи с тем, что население "Нагорного Карабаха" более восьми месяцев страдает от последствий сложившейся ситуации. Какой ситуации непонятно, ибо, как мы указали выше, проблем у армянского меньшинства в зоне временной ответственности РМК нет. Как видно по их публикациям в соцсетях, армяне ходят в рестораны, устраивают торжества и помпезные, едят суши, для которых нужна исключительно свежая рыба, пьют дорогие коктейли. Магазины пустуют лишь тогда, когда за дело берется армянская пропаганда, прячущая все товары с полок и потом в помещение впускается фотограф, который снимает эту "сказку" о "гуманитарном кризисе".

Если мадам Колонне мало доказательств, она может посмотреть на рожи так называемых "госминистров" сепаратистов (как нынешнего, так и предыдущего). Оба жирдяя не похудели ни на килограмм за все время "блокады". Наоборот, они прибавили в весе. Второй подбородок стал тяжелее за 8 месяцев.

Глава МИД Франции также осмелилась выразить сожаление в связи с тем, что "Азербайджан не выполняет взятые на себя обязательства и наносит ущерб переговорному процессу". Простите, но не Баку ли протянул руку мира побежденной Армении вместо того, чтобы полностью ее растоптать? Мы могли оставить ее гнить дальше, но показали свою миролюбивость. Напротив, Азербайджан первым заявил о мирном договоре, первым заговорил о предоставлении армянскому меньшинству полноценных гражданских прав. Затем было предложено направить гуманитарную помощь через Агдам. Все это торпедируется именно армянской стороной, которая больше заинтересована в реванше, а не мире. Именно поэтому постоянно вооруженными силами Армении нарушаются режимы прекращения огня, которые Западные наблюдатели специально не видят или видят, но ничего сказать не могут, а потом удаляют свои публикации.

На фоне постоянных протестов в Африке, глава МИД неоколониальной Франции, уничтожившей экономики множества стран, высосав их ресурсы, - последний человек, который имеет право говорить о взятых на себя международных обязательствах. Выполняйте свои, прежде чем показывать пальцем в сторону других, которые, между прочим, уважают международное право. В отличие от официального Парижа, глава которого отдыхает на курортах, вместо того, чтобы исправить ситуацию в своей стране.

Впрочем, постоянные смены настроения Колонны дело не новое. В ходе своего визита в Баку она пела по другому. Находясь лицом к лицу с руководством Азербайджана, Колонна пресмыкалась, пытаясь убедить Баку, что Франция наш исторический партнер и между нашими странами есть необходимость в диалоге. Но последние шаги Парижа показывают совершенно другую реальность.

К примеру, в ходе своего апрельского визита, Катрин заявила на встрече с Джейхуном Байрамовым, что Франция приветствует предложенный Азербайджаном мирный договор. "Планы по этому вопросу должны разрабатываться совместно. Необходимо достичь мирного соглашения. Мы будем поддерживать эти усилия во всех возможных вариантах", - заявила она, поддерживая инициативы Баку.

Байрамов в свою очередь подчеркнул, что Франция ни разу не возразила против незаконных действий Армении, того, что ее незаконные вооруженные группы находятся на территории Азербайджана: "Было подписано заявление в присутствии в том числе президента Франции, но мы не были свидетелями того, чтобы Франция озвучила какие-либо призывы к Армении. Это причина напряженности в регионе номер один".

Fast forward, как говорится, 4 месяца и, как видим, Байрамов все сказал верно - Колонна забыла все, о чем говорила в Баку и пытается сделать все возможное, чтобы регион оставался в напряженности. Она подпитывает ложные надежды армянства заявлениями, которые ни стоят ни единого гроша.

Мадам Колонна "забыла" еще и то, что Совет Безопасности ООН в 1993 году принял резолюции по армяно-азербайджанскому конфликту за номерами 822, 853, 874, 884. В них содержалось требование о полном незамедлительном и безоговорочном выводе армянских вооруженных сил с оккупированных территорий и о создании условий для возвращения изгнанного населения в свои родные очаги. Но Армения игнорировала данные резолюции Совета Безопасности ООН. Она продолжала держать под оккупацией 20% территорий Азербайджана.

Мы хотели бы еще раз напомнить французскому министру, что Карабахский регион является международно признанной суверенной территорией Азербайджана, его составной частью. Утверждения французской стороны никогда не имеют под собой никаких оснований. Азербайджан осуществляет охрану своих границ и их пересечение происходит в соответствии с законодательством страны и правилами, принятыми на международном уровне. Колонна должна положить конец подобным провокационным и подстрекательским высказываниям, которые не служат миру и стабильности.

Армения демонстрирует неконструктивный подход, совершает военно-политические провокации, отказывается от своих обязательств, вопреки положениям трехстороннего заявления, и что Лачинская дорога была использована ею для продолжения создания военной и минной угрозы.

Нравится это Франции или нет, несмотря на существующие вызовы и трудности, Азербайджан продолжит усилия по установлению мира и безопасности в регионе. Продолжит проводить независимую политику, основанную на национальных интересах. Армения также должна раз и навсегда понять, что Азербайджан не будет выполнять требования некоторых стран-членов Евросоюза, в том числе Франции. Франция в настоящее время думает о восстановлении утраченного авторитета в мире и в Европе. Всем известна неловкая ситуация, в которой оказался президент Макрон во время пресс-конференции в рамках своего визита в Африку. С точки зрения международного права Франция должна пересмотреть свою роль в этом контексте. Эта страна должна извиниться перед бывшими колониями и изменить свою политику, чтобы восстановить свой утраченный имидж. К сожалению, мы этого не видим. Предвзятые заявления главы МИД Франции есть не что иное, как проявление их грязной политики. Поэтому позиция Парижа в постконфликтный период никогда не способствовала и не будет способствовать мирному процессу.