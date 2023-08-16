Антиазербайджанский доклад Окампо подготовлен с целью заручиться поддержкой в проведении экстренного заседания СБ ООН

Антиазербайджанский "юридический доклад" Луиса Морено Окампо был разработан с целью заручиться поддержкой ряда ключевых государств в проведении экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в докладе Центра анализа международных отношений Азербайджана (AIR Center).

Как отмечается в анализе, Окампо, бывший прокурор Международного уголовного суда (МУС), подготовил так называемое "экспертное" заключение под названием ""Геноцид армян" в 2023 году", на которое ссылались некоторые международные СМИ, не проводя собственного расследования фактов и создавая искаженную картину того, что происходит на самом деле.

В свою очередь, эксперт по международному праву Родни Диксон, королевский адвокат из британской Temple Garden Chambers, представил свое предварительное юридическое заключение по отчету Окампо.

Мнение Диксона опровергает утверждения Окампо как необоснованные и явно не заслуживающие доверия. Он отмечает, что отчет Окампо не соответствует строгим требованиям беспристрастного и скрупулезного экспертного анализа, который необходим для репортажей такого рода, особенно когда обстоятельства сложны и деликатны, и нет никаких оснований утверждать, что в настоящее время в Карабахе совершается геноцид.

"Армения имеет право подать иск против Азербайджана в Международный суд в соответствии с Конвенцией о геноциде. Однако тот факт, что она не подала такой иск, указывает на отсутствие каких-либо доказательств в поддержку таких серьезных утверждений и уверенности в своей правоте. В отличие от политических органов, Международный суд обладает серьезными доказательственными стандартами для доказательства actus reus (действия или бездействия) и существования mens rea (умысла) в связи с преступлением геноцида.

Ни доклад Окампо, ни правительство Армении не предоставили таких доказательств, потому что их не существует. В дополнение к сомнительной репутации Окампо и его предвзятому отношению к Азербайджану, недостатки его отчета по юридическим и фактическим моментам требуют проведения строгой проверки при использовании международными организациями, средствами массовой информации и судебными органами", - говорится в докладе.