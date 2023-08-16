Армяне обстреляли Кяльбаджарский район

16 августа, начиная с 18:20, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Азизли Басаркечярского района неоднократно подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.