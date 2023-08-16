https://news.day.az/politics/1590070.html Армяне обстреляли Кяльбаджарский район
Армяне обстреляли Кяльбаджарский район
16 августа, начиная с 18:20, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Азизли Басаркечярского района неоднократно подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.
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