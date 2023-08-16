Сепаратисты попытались установить фортификационные сооружения в Шушинском районе

16 августа около 19:40 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, попытались установить перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Шушинского района, долговременные фортификационные сооружения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.

В результате неотложных мер, принятых частями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.