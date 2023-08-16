https://news.day.az/politics/1590080.html Сепаратисты попытались установить фортификационные сооружения в Шушинском районе - не вышло
Сепаратисты попытались установить фортификационные сооружения в Шушинском районе - не вышло
16 августа около 19:40 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, попытались установить перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Шушинского района, долговременные фортификационные сооружения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.
В результате неотложных мер, принятых частями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.
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