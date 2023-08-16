Попытки по ограничению военной поддержки Азербайджана предприняты представителями Конгресса США

Попытки по ограничению военной поддержки Азербайджана были предприняты представителями Конгресса США.

Как передает в среду Day.Az, об этом сказал в интервью Politico помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что усилия по ограничению военной поддержки Азербайджана были организованы "представителями Конгресса, которые фактически представляют армянское лобби и не думают о своих национальных интересах".

Хикмет Гаджиев добавил, что такие действия могут нанести "вред" усилиям США и их союзников по обеспечению прочного мира.