https://news.day.az/politics/1590088.html Попытки по ограничению военной поддержки Азербайджана предприняты представителями Конгресса США - Хикмет Гаджиев в интервью Politico
Попытки по ограничению военной поддержки Азербайджана предприняты представителями Конгресса США - Хикмет Гаджиев в интервью Politico
Попытки по ограничению военной поддержки Азербайджана были предприняты представителями Конгресса США.
Как передает в среду Day.Az, об этом сказал в интервью Politico помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что усилия по ограничению военной поддержки Азербайджана были организованы "представителями Конгресса, которые фактически представляют армянское лобби и не думают о своих национальных интересах".
Хикмет Гаджиев добавил, что такие действия могут нанести "вред" усилиям США и их союзников по обеспечению прочного мира.
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