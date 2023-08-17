https://news.day.az/politics/1590102.html Открытие дороги через Агдам создаст условия для диалога между Азербайджаном и армянами Карабаха - представитель России в ООН
Открытие дороги через Агдам создаст условия для диалога между Азербайджаном и армянами Карабаха - представитель России в ООН
Открытие дороги через Агдам создаст условия для диалога между Баку и населением Карабаха, сказал представитель России в ООН Дмитрий Полянский, сообщает Day.Az.
Он добавил, что мир между Азербайджаном и Арменией немыслим без гарантии прав и безопасности армянского населения Карабаха в правовом пространстве Азербайджана.
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