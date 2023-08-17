Действия Армении являются воплощением заранее спланированного политического лицемерия

Действия Армении являются ничем иным, как воплощением заранее спланированного политического лицемерия, и ее обращение в Совет Безопасности - составная часть проводимой месяцами кампании для манипулирования международной общественностью и введения ее в заблуждение.

Как передает Day.Az, об этом сказал постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на заседании Совбеза организации.

"Если бы Армения была бы искренней в желании помочь, то это произошло бы сразу. Недавно, несколько дней назад, это действительно стало возможным практически благодаря активному участию международных акторов, в том числе некоторых членов Совета Безопасности. Этого не произошло только из-за отказа Армении", - сказал он.