https://news.day.az/politics/1590104.html Нет никакого экстерриториального статуса у так называемого «Лачинского коридора» - постпред Азербайджана в ООН
Нет никакого экстерриториального статуса у так называемого «Лачинского коридора» - постпред Азербайджана в ООН
Так называемый "Лачинский коридор" является дорогой на суверенной территории Азербайджана, он не имеет какого-либо экстерриториального статуса.
Как передает Day.Az, об этом сказал постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на заседании Совбеза организации.
"Согласно трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, предназначен в первую очередь для перевозки граждан, грузов, проезда транспортных средств. Азербайджан, оставаясь приверженным своим обязательствам по трехстороннему Заявлению, дал разрешение на передвижение по этой дороге", - сказал он.
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