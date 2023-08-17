Нет никакого экстерриториального статуса у так называемого «Лачинского коридора»

Так называемый "Лачинский коридор" является дорогой на суверенной территории Азербайджана, он не имеет какого-либо экстерриториального статуса.

Как передает Day.Az, об этом сказал постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на заседании Совбеза организации.

"Согласно трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, предназначен в первую очередь для перевозки граждан, грузов, проезда транспортных средств. Азербайджан, оставаясь приверженным своим обязательствам по трехстороннему Заявлению, дал разрешение на передвижение по этой дороге", - сказал он.