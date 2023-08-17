Вашингтон поддерживает любой формат, позволяющий Азербайджану и Армении продолжить диалог по мирному соглашению

США поддерживают любой формат, позволяющий Азербайджану и Армении продолжить диалог по мирному соглашению.

Об этом, как сообщает Day.Az, заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета безопасности ООН.

"Мирное обсуждение между Азербайджаном и Арменией требует усилий. Международное сообщество должно и дальше поддерживать эти переговоры. США привержены продвижению мирного и демократического будущего на Южном Кавказе", - сказала она.

Посол добавил, что США будут продолжать двустороннее и многостороннее взаимодействие со всеми партнерами.

Следует отметить, что после трехстороннего заявления от 10 ноября Азербайджан уверенно заявлял и продолжает неоднократно заявлять практически на всех площадках, что официальный Баку гарантирует права и безопасность армянского населения Карабаха на самом высоком уровне. Все их права будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана.

Напомним, что сегодня состоялось заседание Совета безопасности ООН на основании безосновательного запроса армянского государства относительно якобы создания азербайджанской стороной "гуманитарного кризиса" в отношении армян в Карабахе. И на этот раз клеветническая кампания армянской стороны против Азербайджана провалилась.