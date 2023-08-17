Очередное фиаско армяно-французского тандема в Совбезе ООН

Автор: Акпер Гасанов

А что, так можно было? Вот так, как сделала Армения, которая вымолила проведение заседания Совет Безопасности ООН для ... сложно даже сказать чего. Рядовые граждане стран-членов Совбеза ООН не особо интересуются происходящим в регионе Южного Кавказа. А для политиков и дипломатов из данных государств позиция официального Еревана была известна давно. Так неужели весь этот шум и гам нужен был руководству РА только для того, чтобы снова озвучить то, что они не раз уже озвучивали?! Получается, что так.

Напомню, что Армения захотела поговорить в Совбезе ООН о ситуации на Лачинской дороге. Сразу замечу, что сама идея такого рода обсуждений звучит как насмешка над здравым смыслом. Потому, что толковище предлагают вести о том, что Армения, которая почти тридцать лет держала под оккупацией 20% территорий Азербайджана настойчиво требует пропустить на территорию нашей страны, в Карабахский экономический район, свои фуры.

Уже звучит абсурдно. Дальше больше. В Карабахском экономическом районе Азербайджана не проживает ни одного азербайджанца, но там живет несколько десятков тысяч этнических армян. Но и на этом не заканчивается театр абсурда. Эти армяне отказываются подчиняться законам Азербайджана, то есть страны, на территории которой они незаконно проживают. Незаконно, ибо у них нет паспортов Азербайджана, но есть паспорта граждан РА.

В Армении, ясное дело, нет ни одного носителя паспорта гражданина Азербайджана. Там вообще нет азербайджанцев- таков итог политики этнической чистки в РА. И вот на этом фоне Армения обращается в Совбез ООН. Нет, я понимаю, что наглость - второе счастье официального Еревана. Но всему же должен быть предел. Рассуждая, впрочем, чисто теоретически. Практически же мы видим, что предела нет не только у наглости, но и у глупости руководства РА.

Нет, ну реально- выступил глава МИД РА Арарат Мирзоян с просьбой о поддержке со стороны ООН. Поддержки в чем, ара? Если лично у Мирзояна штаны спадают, то поддерживать их можно ремнем, а не созывом заседания Совбеза ООН. В том числе и потому, что именно Армения, как справедливо заметил представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, на протяжении почти 30 лет откровенно игнорировала соответствующие четыре резолюции от 1993 года и ряд заявлений председателя Совета Безопасности, однозначно требующих полного, незамедлительного и безоговорочного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана.

Что еще выкинул Мирзоян? Показал фото армянских детей в Ханкенди? Так в ответ Яшар Алиев привел доказательства того, что жизнь в Ханкенди бьет ключом, что там проводятся и свадьбы и дни рождения в ресторанах и кафе. Ну и зачем главе МИД РА было так примитивно лажать? Нет, я понимаю, что в РА рассчитывали на Францию. Неспроста же накануне Мирзоян провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна.

По сути, имел место классический последний инструктаж со стороны мадам Колонна. Франция явно мечтает играть более значимую роль в регионе Южного Кавказа. Поэтому она и вооружает Армению, а также оказывает ей политико-дипломатическую поддержку. Вот и сейчас мы услышали от представительницы Франции все то, что слышали от иных французских политиков и дипломатов уже давно. А именно- ложь, чушь, вольную трактовку фактов, провокационные речи.

Ну и что в итоге? В том-то и дело, что ничего. Пустота. Ноль. Никакого решения на нынешнем заседании Совбеза ООН принято не было. И это уже второе фиаско Франции и Армении - в декабре прошлого года была попытка поднять вопрос в Совете Безопасности ООН. В обоих случаях это было безуспешно. Не помогли им и абсурдные заявления представителей Мальты и Швейцарии.

На все эти речи подробно, обоснованно, приводя бесспорные аргументы ответил Яшар Алиев. А еще, нас поддержала братская Турция, представитель которой четко указал на то, что Азербайджан имеет право делать на своей земле все, что хочет. Он призвал Армению прекратить попытки использования площадки ООН для выдуманных обвинений в адрес нашей страны.

Кроме того, постоянный представитель Албании при ООН Фарид Ходжа напомнил, что лидеры Азербайджана и Армении подтвердили свою верность Алматинской декларации 1991 года. "Для сторон очень важно уважать суверенитет и территориальную целостность своих соседей и быть готовыми к мирному урегулированию", указал он и поддержал предложение Азербайджана по использованию дороги Агдам-Ханкенди. Это предложение поддержал и представитель Бразилии.

А представитель России заявил, что армяно-азербайджанское примирение немыслимо без обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха в юридическом поле Азербайджана. То есть, по сути, он не сказал ничего, что бы противоречило позиции официального Баку, который многократно заявлял, что армяне Карабахского экономического района будут иметь те же права, что и все иные граждане Азербайджана.

Китай и США также сделали заявления, которые вполне могут удовлетворить Азербайджан. В любом случае, армянская авантюра, как видим, потерпела крах. Соответственно, Азербайджан в очередной раз доказал свою способность нивелировать любые попытки официального Еревана и его покровителей добиться осуждения нашей страны.

При этом, совершенно очевидно стало, что Армения не хочет мира. Глава ее МИД несет в Совбезе ООН чушь про "законно избранные власти Карабаха", называя так сепаратистов во главе с Араиком Арутюняном. Мы все помним, что именно такая политика провокаций со стороны РА привела к началу 44-дневной войны. Азербайджан уверен в своей победе в новой войне, но он не хочет ее. Он настроен на мир. Что для этого требуется? Ответ на этот вопрос уже дал Яшар Алиев. "Армения должна положить конец действиям, несущим угрозу суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, отказаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана и со всей искренностью присоединиться к переговорам по постконфликтной нормализации", заявил он. Добавить к сказанному нечего.