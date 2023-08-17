ВС Армении вновь стреляют по Кяльбаджару

16 августа в 23:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры в указанном направлении.