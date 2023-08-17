Камран Алиев посетил ряд воинских частей на освобожденных территориях

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев посетил несколько воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

Ознакомившись с условиями, созданными в воинских частях, Кямран Алиев встретился с личным составом, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Генеральный прокурор отметил, что под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева страна неуклонно развивается в военной сфере, равно как и в других областях. Отмечалось, что свидетельством того является славная победа, одержанная в Отечественной войне.

Во время встреч с военнослужащими были проведены беседы о боевой подготовке и дальнейшем улучшении морально-психологического состояния, установлении отношений в коллективе в рамках требований, предусмотренных законодательством, а также патриотическом воспитании личного состава, укреплении дисциплины, правопорядка и других вопросах.

В заключение группе отличившимся на службе военнослужащим были вручены ценные подарки.