ООН армянским слезам не верит: тотальный коллапс дипломатии Армении

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по запросу Армении для обсуждения гуманитарной ситуации в Карабахе завершилось успешно для Азербайджана. После дискуссий, модерируемых США, не было принято ни резолюции, ни даже совместного заявления для прессы. Что оказалось полным провалом для Еревана, которому так и не удалось ввести в заблуждение мировое сообщество.

В заседании приняли участие 5 постоянных и 10 непостоянных членов ООН. Для принятия резолюции против Азербайджана требовалось 9 голосов. Кроме того, ни один из 5 постоянных членов не должен был наложить вето на резолюцию. Из выступлений поспредов стало ясно, что к концу заседания антиазербайджанская резолюция принята не будет.

Свою позицию по обсуждаемой теме высказали представители Великобритании, Бразилии, Российской Федерации, Франции, Мальты, Японии, Эквадора, США, Китая, Швейцарии, ОАЭ, Мозамбика, Ганы и Албании.

На заседании, где обсуждался якобы "гуманитарный кризис" в Карабахе, почти все участники выразили уважение территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и приняли новые реалии.

Но, как и ожидалось, наиболее предвзятую позицию в обсуждениях продемонстрировали Армения и Франция.

Выступая на заседании, постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев рассказал о продолжающейся дезинформации Армении, ее кампании по манипулированию и запутыванию международного сообщества, а также проинформировал о позиции азербайджанского государства по этому вопросу.

"Если бы Армения действительно думала о рядовых жителях региона, то она никогда не стала бы возражать против доставки грузов в Карабахский регион по дороге Агдам-Ханкенди. Эта дорога связана с одним из основных транспортных маршрутов Азербайджана - автомагистралью, известной как "Шелковый путь" или M2, которая обеспечивает надежное сообщение с международными рынками. По сравнению с дорогой Лачин-Ханкенди протяженностью 59 км, которая пролегает по горным серпантинам, протяженность этой дороги между Агдамом и Ханкенди составляет всего 18 км. Сегодня, в рамках поездки в Агдам, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, в том офиса резидента-координатора ООН и других структур ООН, стали свидетелями функционирования дороги и ее готовности к перевозке грузов", - говорится в заявлении Яшара Алиева.

В своем выступлении постпред Азербайджана при ООН детально рассказал о ситуации в Карабахе, об условиях, созданных Азербайджаном для армянских жителей Карабаха. Поэтому выступление членов, высказавших антиазербайджанские взгляды на заседании, не возымело ожидаемого эффекта.

Как и в декабре прошлого года, кампания, которую Франция и Армения пытались организовать против Азербайджана, провалилась.

Итоги заседания:

1. Усилия Армении, армянского лобби и проармянских кругов не дали результатов, Азербайджан добился очередного дипломатического успеха.

2. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян предстали беспомощными перед армянским народом в качестве политиков.

3. В очередной раз было подтверждено, что большинство членов Совета Безопасности ООН уважают территориальную целостность Азербайджана.

4. Стало ясно, что такого рода заседания не имеют значения. Ситуация находится под контролем Азербайджана, и окончательное решение будет принимать официальный Баку.

5. Азербайджан имеет большое влияние в Совете Безопасности ООН. Каким бы влиятельным ни было армянское лобби в странах, входящих в Совбез ООН, в конечном итоге возможности повлиять на судьбоносные решения по Карабаху равны нулю. Это следует считать дипломатическим успехом Азербайджана.

6. Наконец, итоги этой встречи должны стать сигналом для карабахских армян. Они должны понять, что другого выхода, кроме реинтеграции в Азербайджан, нет. И международное право, и правосудие на стороне Азербайджана. Затягивание процесса лишь увеличивает влияние Азербайджана и еще больше унижает как сепаратистов так и властей Армении.