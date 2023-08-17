Ереван покинул заседание СБ ООН несолоно хлебавши

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов

Заранее было ясно, что план "нападения" на Азербайджан с разных направлений при поддержке покровителей Армении окажется безрезультатным. Несмотря на то, что в месте начала Лачинской дороги на позициях в ожидании стояли грузовые автомобили, принадлежащие Армении, сепаратисты в Карабахе перевозили военную технику из одного пункта в другой, рыли окопы, проводили "акции протеста", инициированные армянской диаспорой в разных странах, распространяли провокационные заявления и обращения проармянских конгрессменов, наконец эти провокации привели к тому, что обсуждения, организованные в Совете Безопасности ООН, были направлены на то, чтобы заставить официальный Баку сделать шаг назад.

Как будто целью Армении и ее покровителей, которые разработали план действий на тему "как мы можем заставить Азербайджан сделать шаг назад", являлось, естественно, фактически подтолкнуть армян к очередному противостоянию с Азербайджаном и понести потери. Но Азербайджану в очередной раз, как и на поле боя, так и в дипломатической плоскости удалось посадить армян и армянских покровителей на место.

Так, постоянный представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, сумел поставить перед фактами всю Армению и проармянскую западную дипломатию.

Он ответил на провокационную речь, необоснованные претензии главы МИД Армении фактами, и показал мировой общественности, кто прав. На заседании глава МИД Армении Арарат Мирзоян без всяких оснований заявил, что "голод - невидимое оружие геноцида, и если не будут приняты меры, армяне в Карабахе будут уничтожены". Однако факты, озвученные Яшаром Алиевым, поставили его в беспомощное положение.

В частности, постоянный представитель Азербайджана в ООН отдал Мирзояну папку, полную собранных из соцсети фактов о том, что армяне в Карабахе не умирают от голода. Таким образом, политическая власть Армении вернулась из зарубежного путешествия как всегда ни с чем, потерпев очередное фиаско.

Это событие вошло в историю как "ночь доказательств непорядочности" не только официального Еревана, но и Франции, Ирана и других антитюркских государств. На самом деле Армения и Франция в последнее время довольно часто привыкли сталкиваться с такими неудачами. Это уже второй по счету крах Франции и Армении - в декабре прошлого года была попытка поднять этот вопрос в СБ ООН. В итоге в обоих случаях эти попытки оказались безрезультатными.

"Лачинский вечер" в Совете Безопасности ООН на самом деле не был вопросом, вызванным обеспокоенностью судьбой армянских жителей Карабаха. Ясно, что иностранные силы, государства, которые хотят войти в регион через Армению, пытаются изменить геополитический порядок, используя этот вопрос, чтобы быстрее достичь своих намерений. Но, как заявил Азербайджан с первого дня, он предпримет необходимые шаги против любого шага любой иностранной силы, который будет угрожать территориальной целостности, безопасности и суверенитету Азербайджана. Так и случилось.

Как также отметил Яшар Алиев, если бы Армения действительно думала об армянских жителях Карабаха, то никогда бы не возражала против доставки товаров в Карабахский регион по дороге Агдам-Ханкенди. Эта дорога соединяется с одним из основных транспортных маршрутов Азербайджана - "Шелковым путем" или автомагистралью М2, которая обеспечивает надежную связь с международными рынками. Длина этой дороги между Агдамом и Ханкенди составляет всего 18 км, по сравнению с 59-километровой дорогой Лачин-Ханкенди, проходящей через горную местность со сложным рельефом. Из этого следует вывод, что ни военно-политическое руководство Армении, ни его покровители не заинтересованы в дальнейшей судьбе армянских жителей Карабаха.

Яшар Алиев ответил на обвинения в адрес Азербайджана относительно голода армянских жителей Карабаха фотографиями и фактами. На заседании Совета Безопасности ООН собравшимся в зале противникам правой позиции Азербайджана был преподан урок дипломатии.

Яшар Алиев представил фотофакты тем, кто покровительствовал армянам. Официальному Баку на заседании СБ ООН терпеливо и сдержанно удалось нейтрализовать соперника за столом. Представленные в качестве доказательств в зале заседаний фотографии свадеб, дней рождения, концертов, проведенных в Ханкенди армянскими жителями, якобы проживающими в условиях "блокады", поставили соперников в тупик.

В результате чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН, созванное Арменией по ситуации в Карабахе с демонстрацией там "голодного реалити-шоу", закончилось безрезультатно. Официальный Баку использовал все свои возможности, чтобы представить Армению мировой общественности как лицемерную, манипулятивную и агрессивную страну. Если тяжелое поражение, с которым они столкнулись во Второй Карабахской войне, не сделало умнее армянскую армию, то результаты встречи, организованной по собственной ининциативе Армении в Совете Безопасности ООН, должны послужить для нее очередным сигналом. Власти Армении, лоббистские организации и покровители, которые, не желая принимать сегодняшнюю реальность, и думающие, что давлением на Азербайджан они чего-то добьются, должны осознать, что официальный Ереван может столкнуться с еще большим фиаско.

Совершенные провокации, попытки незаконных вооруженных формирований сепаратистов рыть новые окопы и строить позиции на суверенных территориях Азербайджана могут стоить им очень дорого. Очередное тяжелое поражение Армении и ее так называемого режима, ушедшего с переговоров ни с чем, может произойти и на поле боя. Поэтому самый верный путь для армян - это согласиться на использование дороги Агдам-Ханкенди, как предлагает Азербайджан. Мир и реинтеграция карабахских армян в Азербайджан во многом зависят именно от этого.