Джейхун Байрамов встретился с послом Саудовской Аравии в Азербайджане

17 августа министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Хамада бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейри по случаю окончания его дипломатической деятельности, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

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