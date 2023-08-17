Как достигаются великие победы: составляющие дипломатических триумфов Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Путь к любой большой победе состоит из множества шагов, сделанных в разное время. Триумф азербайджанской дипломатии и, соответственно, очередное фиаско тандема Армения-Франция, зафиксированные по итогам заседания Совета Безопасности ООН, являются тому безусловным, но всего лишь очередным доказательством. Достижение нужного нам результата ковалось долгой, кропотливой работой.

Она, собственно говоря, носит безостановочный характер. Доведение до мировой общественности правды о ситуации в Карабахском экономическом районе Азербайджана, о последствиях армянской оккупации, о буднях освобожденных территорий - часть этой большой работы. И в этой связи напомню про то, что помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился вчера, до заседания Совбеза ООН, новыми фотографиями на своей странице в соцсети Х.

Он также указал, что дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди готова, что она функционирует и открыта для доставки всех необходимых грузов. Он указал и на то, что расстояние от Агдама до Ханкенди составляет всего 23 км. И в правдивости, бесспорности всего сказанного Х.Гаджиевым убедились и представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военные атташе в рамках визита в Агдам. Они посетили Агдамский конференц-центр. То есть, они увидели, как быстро преображается город, который армяне превратили в "Кавказскую Хиросиму".

Безусловно, этот визит поможет им больше и лучше понять все реалии и последствия армяно-азербайджанского конфликта и понять правоту аргументов официального Баку, которые вчера в ходе заседания Совбеза ООН блистательно озвучил представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев. В итоге, как известно, заседание Совбеза ООН завершилось без принятия какой-либо резолюции, хотя в РА и во Франции явно рассчитывали на совсем иное.

Сейчас мы уже видим, как премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается "финтить ушами" и махать после драки кулаками. Он договорился до утверждения, что имел место какой-то, в реальности невидимый, успех армянской дипломатии. Но комментировать такие галлюцинации должны уже не политики, политологи или СМИ, а психиатры.

Азербайджан же, как указывалось, продолжает свою работу. Восстанавливаются освобожденные территории, возвращаются на родную землю те, кто почти три десятка лет жил в статусе вынужденного переселенца. А еще, безостановочно и эффективно ведется работа по информированию мирового сообщества обо всем происходящем. И поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе в Агдам - важный элемент этой работы.

По итогам которой мы увидели многое и сделали ряд важных замечаний для себя. Начну с того, что в поездке принимали участие представители Швеции, Колумбии, Венгрии, Мексики, Бразилии, Израиля, Литвы, Индонезии, Ливии, Таджикистана, Грузии, Японии, Аргентины, Словакии, Судана, Хорватии, Латвии, Турции, Великобритании, Румынии, России, Китая, Эстонии, Украины, Пакистана, Италии, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Марокко, Сербии, Бельгии, Швейцарии, Ирака, США, Ирана, Казахстана, Германии, Болгарии, Чехии, Катара.

Как видим, уже можно говорить об успешно реализованной работе. Представители всех этих стран, безусловно, отправляют отчеты в свои столицы, что поможет этим государствам сформировать более четкое, всестороннее и правильное мнение о происходящем в Агдаме и, шире, в армяно-азербайджанском вопросе. Но, при этом, мы также увидели, что среди посетивших Агдам не было представителей Франции и США. Насчет Франции понятно. Эта страна является открытым покровителем РА.

Перечислять все эпизоды, доказывающие несправедливую и проармянскую политику официального Парижа - занятие на многие часы. Но вот позиция США, мягко говоря, огорчает. Представитель этой страны сделал вчера в Совбезе достаточно объективное заявление. Но вот посол США в Баку ниразу не посетил Шушу за почти три года, минувшие с ее освобождения. Не было его теперь и в Агдаме. В Азербайджане все это видят и делают соответствующие выводы.

Тем более, что сегодня в центральном офисе Республиканской партии Армении бывший глава карабахских сепаратистов, военный преступник, пытавшийся оправдать геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы, третий президент Армении Серж Саргсян встретился с послом США в Республике Армения Кристиной Квин. Причем, по инициативе последней. Сам факт встречи посла США в РА с откровенным политическим лузером и военным преступником, мягко говоря, удивляет.

Тем более, что в ходе беседы особо обсуждалась и ситуация в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Саргсян наплел привычную чушь про "блокаду" и "гуманитарную катастрофу", а посол США в РА нашла время все это послушать. При этом, посол США в Баку не поехал в Агдам, чтобы своими глазами убедиться в том, насколько нелепа армянская ложь. Такие действия американской стороны, безусловно, никак не скажутся на эффективности работы азербайджанской стороны на дипломатическом, внешнеполитическом фронте. Но выводы из случившегося мы, безусловно, сделаем.