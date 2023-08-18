Вашингтон не будет портить отношения с Баку ради армянских интересов

Для достижения долгосрочного и устойчивого мира Азербайджану и Армении необходимо продолжать переговоры напрямую и не ждать, пока посредники или кто-то извне будет улаживать ситуацию. В последние месяцы азербайджанская и армянская стороны вели переговоры довольно часто, и это обнадеживает.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

По его словам, армянская сторона знает о символическом значении Лачинского коридора и пытается спекулировать на этой теме.

"Лачинский коридор известен во всем мире. Поэтому армяне в Совбезе ООН пытались донести до мировой общественности, что якобы Азербайджан заблокировал это направление, соединяющее Армению с Карабахом. Если армяне Карабаха согласятся на использование дороги Агдам-Ханкенди и получат все необходимое посредством этого направления, что предлагает Азербайджан, то Ереван больше не сможет обвинять Баку в содействии "голода" на территории Карабаха". Таким образом, эта тема сойдет на нет и Ереван потеряет интерес со стороны влиятельных СМИ", - пояснил бывший советник госсекретаря США.

Наш собеседник подчеркнул, что на заседании Совбеза ООН, инициированном Арменией, не было принято ни резолюции, ни даже заявления против Азербайджана.

"Этот факт показывает, насколько глубоки разногласия между членами Совбеза ООН. Если официальный Париж занимает открытую проармянскую позицию, то ни Москва, ни Вашингтон не желают портить отношения с Баку ради армянских интересов", - заключил Пол Гобл.

Напомним, в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с "ситуацией вокруг Лачинской дороги".

Тема заседания сформулирована США, которые председательствуют в организации, на основании обращения Армении.

Членам Совбеза было предложено обсудить ситуацию, которая сложилась в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы и проживают жители армянской национальности.

Абдул Керимханов